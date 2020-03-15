Bisiklet yarışları koronavirüs nedeniyle askıya alındı
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden tüm organizasyonların en az 3 Nisan'a kadar durdurulduğunu açıkladı.
15.03.2020 20:00 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:00
Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden tüm organizasyonların en az 3 Nisan'a kadar durdurulduğunu açıkladı.
UCI'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19'u "küresel salgın" ilan etmesi sonrası alınan tedbirler gereği UCI takviminde yer alan tüm etkinlikler askıya alındı.
Artan sağlık endişeleri sebebiyle yarışların en az 3 Nisan'a kadar yapılmayacağı, bu süre zarfında dünya sıralamalarındaki puanların da dondurulacağı belirtildi.
UCI'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Dünya Sağlık Örgütü'nün Kovid-19'u "küresel salgın" ilan etmesi sonrası alınan tedbirler gereği UCI takviminde yer alan tüm etkinlikler askıya alındı.
Artan sağlık endişeleri sebebiyle yarışların en az 3 Nisan'a kadar yapılmayacağı, bu süre zarfında dünya sıralamalarındaki puanların da dondurulacağı belirtildi.
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Kaynak: AA
Etiketler : Dünya Sağlık Örgütü, Spor
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