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Bisiklet yarışlarını evine sığdırdı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan bisiklet sporcusu Kadir Arslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayınca antrenmanlarını ve sanal yarışlarını evinde yapıyor.

07.04.2020 14:08 | Son Güncelleme: 07.04.2020 14:08
Bisiklet yarışlarını evine sığdırdı
Bursa 'nın İnegöl ilçesinde yaşayan bisiklet sporcusu Kadir Arslan, koronavirüs tedbirleri kapsamında evden çıkamayınca antrenmanlarını ve sanal yarışlarını evinde yapıyor.
Evinin bir odasına bisiklet simülasyonu kuran 58 yaşındaki Arslan, tutkuyla bağlı olduğu bisiklet sporunu evine sığdırdı.
Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, evde kalmanın spora engel olmadığını belirterek "Bisiklet sporu benim hayatım. Kimse bu sevgimi engelleyemez. Her gün evimde 1 saat boyunca pedal çeviriyorum." dedi.

Koronavirüs salgını nedeniyle evden çıkmadığını belirten Arslan, "Koronavirüs salgını nedeniyle evde kalma süremiz uzadığı için evde bisiklete biniyorum. Eve bisiklet simülasyonu kurdum. Simülasyon yardımıyla Türkiye genelindeki sporcularla bisiklet yarışları yapıyorum. Arkadaşlarımızla yan yana gelmeden simülasyon sayesinde bisiklete biniyoruz. Sanki dışarıda bisiklet sürüyormuşum gibi yoruluyorum." diye konuştu.
Arslan, yaklaşık 7 yıldır bisiklete bindiğini belirterek "Bu spor sayesinde kendimi zinde ve sağlıklı hissediyorum. Tüm insanlara tavsiye ediyorum. Gerçekten sağlık için güzel bir spor. İleride yapılacak yarışlara evimde bu şekilde hazırlanıyorum. Simülasyondaki yarışmalara katılıyorum. Bisiklet sporu benim hayatım, koronavirüs de olsa ben her mekanda bu sporu yaparım. Beni bu konuda hiçbir hastalık etkileyemez." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etiketler: Koronavirüs, İnegöl, Bursa, Güncel
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