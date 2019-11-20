Bisiklet yolunun güzergahı uzuyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, belediye üst yönetim kurulu üyeleri ile toplantı yaptı. Toplantıda İstanbul Caddesi Bisiklet Yolu Projesinin Melen Su Park'a kadar uzatılması yönünde çalışma yapılması kararlaştırıldı.



Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü Üst Yönetim Kurulu toplantısına başkanlık yaptı. Kültür Merkezi toplantı salonunda düzenlenen toplantıda üst yönetim üyeleri ile bir araya gelen Başkan Faruk Özlü ilk olarak İstanbul Caddesi Bisiklet Yolu projesi hakkında istişarelerde bulundu. Projenin yalnızca cadde boyunu değil, şehrin belirli noktalarına uzatılması konusunda fikir alışverişinde bulunan heyet, proje devamının ilk etabında kent merkezi ile Melen Su Park arasında bağlantı kurulması açısından Bisiklet Yolunun Hastane Caddesi ve devamında Melen Su Park'a kadar uzatılması yönünde çalışma yapılmasını kararlaştırdı.



Asar Suyu projesi için ulusal bir yarışma düzenlenecek



Toplantıda Asar Suyu Projesini de görüşen Başkan Özlü, proje ofisinin hazırladığı fizibilite çalışmalarını inceleyerek alana uygulanacak proje örneklerinin hazırlanması yönünde talimat verdi. Konu hakkında kısa bir açıklamada bulunan Başkan "Asar Suyu Türkiye çapında üne kavuşacak bir mevki olacak. Burası için uzman arkadaşlarımız çalışıyor, ön hazırlıkları tamamladılar. Şimdi de proje örnekleri hazırlayacağız. Ulusal çapta bir yarışma düzenleyeceğiz. Birinci olan projeyi Asar Suyunun iki yanına uygulayacağız. Düzce'de yaşayan kardeşlerimiz her şeyin en iyisine, en güzeline layıktır. Bunun için çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - DÜZCE

Kaynak: İHA