Bisikletçilere 19 Mayıs'a özel moral videosu

Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takım Antrenörü İsmail Uğurlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir evlerinde çalışmak zorunda kalan sporcularını motive etmek için, 19 Mayıs'a özel video hazırladı.

18.05.2020 11:02 | Son Güncelleme: 18.05.2020 11:04
Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takım Antrenörü İsmail Uğurlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle uzun süredir evlerinde çalışmak zorunda kalan sporcularını motive etmek için, 19 Mayıs'a özel video hazırladı.
Antrenör İsmail Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin salgınla mücadelesinin çok iyi gittiğini söyledi.
Bu zorlu süreçten yine birlik ve beraberlik içerisinde çıkılabileceğinin altını çizen Uğurlu, şunları kaydetti:
"Sporcularımızın moral ve motivasyonunu yükseltmek için böyle bir organizasyon yapmak istedik. Bisikletçilerimizin büyük hedefleri vardı. Ertelenen yarışlardan ötürü hedefleri de ertelendi. Doğal olarak biraz motivasyonları düştü. Biz de 19 Mayıs nedeniyle sporcularımızın fotoğraflarını kazandıkları ulusal yarış mayolarıyla birlikte bisikletlerinin üzerine koyduk. Bedenleri burada olmasa da ruhen burada bulundukları anlamında bir çalışma yaptık. İnşallah sporcularımıza moral olur. Salgın hastalık da bir an önce biter ve yine eski günlerdeki gibi sahalara, yarışlara döneriz."
Uğurlu, henüz salgının bitmediğini ve bu yüzden tedbirin elden bırakılmaması gerektiğini sözlerine ekledi.
Yayınlanan görüntüde ise oda içerisindeki bisikletlerin üzerinde Balkan ve Türkiye şampiyonlukları bulunan milli sporcuların mayo ile fotoğrafları yer aldı.
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Bisikletçilere 19 Mayıs’a özel moral videosu

Kaynak: AA

Etiketler: Torku Şekerspor, İsmail Uğurlu, 19 Mayıs, Spor, Haber

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