Bisiklete çarpan hafif ticari araç takla attı: 1'i ağır 3 yaralı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın bisiklete çarpıp takla atması sonucu yaşanan trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Bisiklete çarpan hafif ticari araç takla attı: 1'i ağır 3 yaralı
01.07.2020 13:20 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:34
Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hafif ticari aracın bisiklete çarpıp takla atması sonucu yaşanan trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı. Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Alınan bilgiye göre kaza, Adnan Menderes Bulvarı ile Malatya Caddesi kesişiminde meydana geldi. Malatya istikametinden gelen Umut A.'nın kullandığı 46 U 1544 plakalı Ford marka hafif ticari araç, bisikleti ile karşı şeritten yolun diğer tarafına geçmeye çalışan 11 yaşındaki Muhammet K'ya çarptı. Kontrolden çıkan hafif ticari araç, takla atarak yol kenarındaki odun yığının üzerine devrildi. Kazada bisiklet sürücüsü ile hafif ticari araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kaza ihbarının ardından olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde acil servis ekiplerince yapılan yaralılar, ambulanslarla Elbistan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Bisiklet sürücüsünün durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Polis ekipleri, kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İHA

Etiketler: Kahramanmaraş, Menderes, Elbistan, 3. Sayfa, Haber
Haberler››3. Sayfa››Bisiklete çarpan hafif ticari araç takla attı: 1'i ağır 3 yaralı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

13:40: Ankara'da boya fabrikasında yangın - Haberler 13:40: Zeytinburnu'nda şoke eden görüntüler - Haberler 13:37: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Albayrak ailesine yapılan saldırıya sert tepki - Haberler 13:35: Gıda, tarım ve orman alanında düzenlemeler içeren teklif TBMM Tarım Komisyonunda - Haberler 13:33: Benzin deposu içinde poşetlere sarılı 6 bin 800 gram uyuşturucu ele geçirildi - Haberler 12:39: Putin, 2036'ya kadar görevde kalmasını sağlayacak anayasa değişikliği referandumunda oy kullandı - Haberler 12:36: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında duyurdu! Sosyal medya düzenlemesi geliyor - Haberler 12:23: İngiliz restoran grubu SSP, koronavirüs nedeniyle 5 bin kişiyi işten çıkaracak 11:20: Vücudundan şişe çıkan genç konuştu: Duş alırken yanlışlıkla oldu 20:36: BIST30 pay piyasalarında açığa satış yasağı kaldırıldı