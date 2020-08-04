Bisikleti çalma anı güvenlik kamerasına yansıdı

SAKARYA'nın Geyve ilçesinde, Yılmaz Keskin'in evinin bahçesinde bulunan bisiklet çalınırken, hırsızlık anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Geyve ilçesi Gazi Süleymanpaşa Mahallesi'nde yaşayan Yılmaz Keskin, evinin bahçesinde duran oğluna ait bisikletinin olmadığını fark etti. Güvenlik kamerasının kayıtlarını inceleyen Keskin, genç bir kişinin önce evin etrafına baktığını daha sonra bisikleti çalıp gittiğini fark etti. Keskin görüntüleri polise vererek şikayetçi oldu.