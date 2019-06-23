23.06.2019 00:03
Haberler » Güncel » Haber

Bisikleti düşüren Suriyeli gencin darbedildiği o anlar kamerada

Bisikleti düşüren Suriyeli gencin darbedildiği o anlar kamerada

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kaldırıma park edilmiş bisikleti düşüren Suriyeli Yusuf Hacali (21), 4 kişi tarafından darbedildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kaldırıma park edilmiş bisikleti düşüren Suriyeli Yusuf Hacali (21), 4 kişi tarafından darbedildi. O anlar çevredeki iş  yerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis, bisiklet sahibi ile 3 arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Tütünçiftlik Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi Beyaz Saray İş Merkezi önünde meydana geldi. Çay ocağında çalışan Suriyeli Yusuf Hacali'nin, iddiaya göre kaldırıma park edilen bisikleti düşürmesi üzerine tartışma çıktı. Bisiklet sahibi ile birlikte 4 kişi Suriyeliyi darp etmeye başladı. Saldırı sırasında düşen ve kafasını vuran, çeşitli yerlerine de sopayla vurulan Yusuf Hacali, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
O ANLAR KAMERADA
Gencin darbedildiği o anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


- Kocaeli
Kaynak: DHA
Körfez , Kocaeli , Güncel

Son Dakika Haberleri
00:11 MARDİN Otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
00:10 Adıyaman'da şarampole devrilen otomobildeki 6 kişi yaralandı
00:07 Eski iş arkadaşıyla tartıştı, işten çıkarıldığı otele gelerek tüfekle ateş açtı
00:06 "Güvenlik güçleri naaşın başından ayrıldıktan sonra Mursi'nin çehresinde sükunet belirdi"
00:05 Esad rejimi İdlib'e saldırdı: 3 ölü
00:04 Şüpheli ölüm - BURDUR
00:04 TAKSİ İLE MOTOSİKLET ÇARPIŞTI: 2 YARALI