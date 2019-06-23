23.06.2019 03:03
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Bisikleti düşüren Suriyeli gencin darbedildiği o anlar kamerada

Bisikleti düşüren Suriyeli gencin darbedildiği o anlar kamerada

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kaldırıma park edilmiş bisikleti düşüren Suriyeli Yusuf Hacali (21), 4 kişi tarafından darbedildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, kaldırıma park edilmiş bisikleti düşüren Suriyeli Yusuf Hacali (21), 4 kişi tarafından darbedildi. O anlar çevredeki iş  yerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis, bisiklet sahibi ile 3 arkadaşını yakalamak için çalışma başlattı.
Olay, akşam saatlerinde Tütünçiftlik Kuzey Mahallesi Ağadere Caddesi Beyaz Saray İş Merkezi önünde meydana geldi. Çay ocağında çalışan Suriyeli Yusuf Hacali'nin, iddiaya göre kaldırıma park edilen bisikleti düşürmesi üzerine tartışma çıktı. Bisiklet sahibi ile birlikte 4 kişi Suriyeliyi darp etmeye başladı. Saldırı sırasında düşen ve kafasını vuran, çeşitli yerlerine de sopayla vurulan Yusuf Hacali, ihbarla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.
O ANLAR KAMERADA
Gencin darbedildiği o anlar çevredeki iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


- Kocaeli
Kaynak: DHA
Körfez , Kocaeli , Güncel

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