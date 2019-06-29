29.06.2019 15:42
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Bisikleti ile duvara çarpan kız hayatını kaybetti

Bisikleti ile duvara çarpan kız hayatını kaybetti

Hatay'da bisikletinin freninin tutmaması sonucu duvara çarpan kız hayatını kaybetti.

Hatay 'da bisikletinin freninin tutmaması sonucu duvara çarpan kız hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Hatay'ın Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde Senem Altunsoy (15) ekmek almak için evinden çıktı. Bisikletinin frenini tutmayınca, Altunsoy duramayarak bir evin duvarına çarparak ağır yaralandı. Çevrede olayı gören vatandaşlar tarafından çağrılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalesi yapılıp, Dörtyol Devlet hastanesinde kaldırılan Altunsoy yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Altunsoy'un cenazesi Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi. - HATAY
Kaynak: İHA
Payas , Hatay , 3. Sayfa

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