22.06.2019 13:34
Haberler » 3. Sayfa » Haber

Bisikleti ile yola çıkan çocuğa böyle çarptı

Bisikleti ile yola çıkan çocuğa böyle çarptı Binanın bahçesinden yola çıkan çocuğa hafif ticari araç çarptı o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildiKAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta bir binanın bahçesinden bisikletiyle yola çıkan çocuğa hafif ticari araç çarptı.

Bisikleti ile yola çıkan çocuğa böyle çarptı
Binanın bahçesinden yola çıkan çocuğa hafif ticari araç çarptı o anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi
KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş 'ta bir binanın bahçesinden bisikletiyle yola çıkan çocuğa hafif ticari araç çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Kaza, Onikişubat İlçesi Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yeri güvenlik kamerasınca kayda geçen görüntülerde, çocukların apartman çevresinde bisiklet kullandığı sırada bahçeden yola çıktığı sırada yoldan geçen araç çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde yuvarlanan çocuk hemen sonra ayağa kalktı. Kazayla ilgili ambulansın çağrılmadığı öğrenilirken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.Bisikleti ile yola çıkan çocuğa böyle çarptı
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş , 3. Sayfa

YORUMLAR
Son Dakika Haberleri
15:31 Kayseri'de yan bakma cinayeti: 20 yaşındaki genç bıçaklanarak öldürüldü
15:20 Aksaray'da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 11 yaralı
15:19 Elektrik tellerinden sıçrayan kıvılcım kamyonu yaktı
15:12 Çöplük yangınını itfaiye söndürdü
15:04 Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü hırsızlık şebekesini çökertti
15:03 Arkadaşı ile birlikte uyuşturucuya kurban giden genç toprağa verildi
14:56 Büyükçekmece'de gece saatlerinde 4 işçinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise dumandan etkilenerek...