Bisikletin yeni organizasyonu Hammer Serisi'nin hikayesi

Kaynak: EuroSport.com

Hammer Serisi’nin ikinci ayağı olan Limburg 7-9 Haziran’da koşuldu. Artık 13 Ekim’e kadar başka Hammer yarışı olmayacak ve Hong Kong’ta yapılacak sıradaki yarışta, bu senenin şampiyonu belli olacak. İlk ayak olan Stavanger’ı Jumbo-Visma, Limburg’u ise Deceuninck-Quick-Step takımlarıkazandı.Hammer Serisi, Velon isimli; bisiklet takımlarına ve yarışlara, sayısal veriler, kamera arkası görüntüler, yarışın içinden istatistikler sağlayan bir şirket tarafından organize ediliyor. Serinin yarartılış hikayesini ve özelliklerini Velon’un CEO’su Graham Bartlett ile konuştuk.Hammer Serisi’nin yolculuğu nasıl başladı? Konseptin yaratılış sürecinden biraz bahseder misiniz?Fikir takımlardan ve bisikletçilerden geldi. Bir grup takım bir araya gelerek, taraftarların yarışı daha fazla görmelerini ve harekete yaklaşmalarını sağlayacak yeni bir yarış oluşturmak istedi. Farklı insanlarla çok sayıda görüşmeler yapıldı; bisikletçiler, sportif direktörler, medya görevlileri… Ardından yayıncılar, sponsorlar ve elbette hayran grupları ile görüşüldü. Hammer’a bugünden bakmak kolay ancak tüm yeni fikirlerde olduğu gibi, işin doğrusunu yapabilmek çok emek gerektirdi. Bu görev Velon’a; sporu yenileştirmek ve geliştirmek, taraftarlara daha da yaklaştırmak için verildi. Velon ve takımlar, en başından beri yeni bir yarış formatına ihtiyaç olduğuna inanıyordu. Formatın geliştirilmesinde takımlar, sporcular, yarış organizatörleri, yayıncılar ve UCI dahil olmak üzere spordaki tüm paydaşlarla birlikte çalıştık. Her zaman “Bisiklet takipçileri için en iyi yeni yarış hangisi olurdu?” diye düşündük. Konsept beş ana başlıkla belirlendi:1 - Seyirci dostu: Geleneksel bisiklet sporunda seyirci deneyimi genellikle yetersizdir. Takipçiler, pelotonu 30 saniye görmek için saatlerce beklerler. Yarışlarda, Formula 1’de olduğu gibi gibi, turlar olsun istedik ki taraftarlar bisikletçileri tekrar tekrar görerek eğlenebilsin.2 - Daha iyi yayın prodüksiyonu: Start’tan finişe izlenebilir biz spor organizasyonu yaratmak istedik. Yayını yarışın yarısında başlayan veya sadece son 10 dakikası seyirciler tarafından izlenebilir olan bir yayındansa, tamamı aksiyonla dolu olsun diye düşündük.3 - Açık erişim: Yarışı yerinde takip eden seyirciler için olduğu kadar, dünyanın geri kalanından izleyenler için de “açık erişim” fikrini uyguladık. Seyirciler herhangi bir cihazdan, yarışın içinden bisiklet çekimleri dahil olmak üzere, yarışı izleyebiliyor. Genç kuşağın sporu takip ederken televizyon yerine sosyal medyayı tercih etmesi sosyal medyayı merkeze almamızı sağladı. Bunun işe yaradığını görebiliyoruz. Stavanger yarışı, 140’tan fazla ülkede yayınlandı ve sosyal medyada beş milyonun üstünde izlendi. Hammer’ı mümkün olduğunca hayrana ulaştırmak her zaman ana amacımız olacak.4 –Bisiklet festivali yaratın”: Hammer'ın yarışın ev sahibi olan ev sahibi şehre katkıları olan ve şehirle bütünleşen bir yarış olmasını istedik. Klasik etaplı yarışlarda bir şehirden başlayan yarış, 200 km sona başka bir şehirde sona erer. Hammer yarışları tek bir şehirde kaldığı için fan zone”, aktivite ve eğlence alanları kurulabiliyor.İzleyenler ve şehir bu durumdan en iyi şekilde faydalanıyor.5 - Gerçek Seri: Geleneksel bisiklet yarışlarının birbirleriyle bağlantısı yoktur. Bisiklet tutkunlarının, sponsorların ve medyanın uzun bir süre boyunca gerçekten heyecanlanmaları için sezon boyunca sürecek bir hikâye sunmak istedik. Hammer Serisi sadece bir haftalık bir “tur” etkinliği değil, tüm sezon boyunca taraftarların izleyebileceği bir şey.Neden “takım takıma karşı” formatı seçildi?Çünküböyle bir format yoktu. Bisiklet bir takım sporu olmasına rağmen, geleneksel bisiklet sporunda podyuma bisikletçiler bireysel olarak çıkar ve taraftarlar sadece onun adını bilirler. Takımı onurlandırmak, daha fazla taraftar bilinci oluşturmak ve takımlarla ilişki kurmak istedik.Bisiklet yeni bir yarış tarzına ihtiyaç duyuyor mu? Bisiklet dünyasında yakın zamanda Hammer gibi başka yeni yarışların da olacağını düşünüyor musunuz?Evet, ama bu işolanı tamamen değiştirmek yerine, ona eklemeler yaparak gerçekleştirilmeli. Bisiklet, harika tarihi yarışlara sahip. Klasikler, büyük turlar... Bununla birlikte, son on yılda yenilikçi bisiklet gelişirken, yol bisikletini izleyen ve destekleyen insanların sayısı azaldı. Diğer birçok spor dalında olduğu gibi farklı bir yaklaşım, yeni bir hayran kitlesinin oluşmasına etki edebilir. Bu durum tarihi yarışlara da katkı sağlayacaktır. Bu yüzden, evet, bisikletin, harika tarihi yarışlarına ek olarak yeni bir yarış stiline ihtiyacı olduğuna inanıyoruz. Hammer'ın bugüne kadarki izlenme rakamları kesinlikle bunu kanıtlıyor.Hammer şu anda 3 ayaklı bir organizasyon olarak yapılıyor. Gelecekte yarışların sayısını arttırıp, seriyi başka ülkelere götürmeyi düşünüyor musunuz?Hammer’ı sekiz-on ayaklı bir etkinliğe dönüştürmeyi amaçlıyoruz. Tüm kıtalarda, tüm mevsim boyunca süren yarışlar olmasını istiyoruz.Hammer Serisi’nin Türkiye’ye gelebileceği hakkında bazı söylentiler duyuyoruz. Seriyi Türkiye’ye getirmek için herhangi bir planınız var mı?Hammer formatının Türkiye'de çok başarılı olabileceğine inanıyoruz. Türkiye'ye Hammer yarışlarını getirmekten çok mutlu oluruz.Tırmanış, sprint ve zamana karşı. Bu üç disipline eklemek istediğiniz yeni bir disiplin veya fikir, yenilik var mı?Hammer formatı; tırmanış, sprint ve zamana karşı olarak, bisikletin üç temel disiplinini içeriyor. Yenilikçiliğin zirvesinde kalmak, sürekli geri bildirim toplamak ve yeni fikirler düşünmek istiyoruz. Hammer formatı, devrim niteliğinde, yeni bir şey. Yeni her şeyde olması gerektiği gibi, hayranların yeni formatı anlamalarına yardımcı olmak için bir miktar tutarlılık sağlayarak insanların alışmasına izin vermeliyiz.Hazırlayan: Betül USTA