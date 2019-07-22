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BİSİKLETİYLE 2 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

Esenyurt'ta bisikletli çocuk 2 metre yükseklikten bina ile kaldırımın arasındaki boşluğa düştü.

22.07.2019 15:52 BİSİKLETİYLE 2 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

Esenyurt'ta bisikletli çocuk 2 metre yükseklikten bina ile kaldırımın arasındaki boşluğa düştü. Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Olay Örnek Mahallesi, 1534. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bisiklet süren 12 yaşındaki Muhammet Aksoy iddialara göre freni tutmayınca önce kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletin kontrolünü kaybeden çocuk, 2 metrelik yükseklikten bina ile kaldırım arasındaki boşluğa düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.  Yaralanan çocuğu itfaiye ekipleri düştüğü yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Çocuk daha sonra 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Görüntü Dökümü:
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-Çocuğun ambulansa taşınışı
-Düştüğü yerden görüntü
-Ekiplerden görüntü
-Görgü tanığı çocukla röportaj
-Genel ve detaylar


- İstanbul
Kaynak: DHA
Esenyurt, Güncel

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