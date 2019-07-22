Haberler» Güncel» Haber

BİSİKLETİYLE 2 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI

Esenyurt'ta bisikletli çocuk 2 metre yükseklikten bina ile kaldırımın arasındaki boşluğa düştü.

22.07.2019 15:59 BİSİKLETİYLE 2 METRE YÜKSEKLİKTEN DÜŞEN ÇOCUK YARALANDI
Esenyurt'ta bisikletli çocuk 2 metre yükseklikten bina ile kaldırımın arasındaki boşluğa düştü. Yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay Örnek Mahallesi, 1534. Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bisiklet süren 12 yaşındaki Muhammet Aksoy iddialara göre freni tutmayınca önce kaldırıma çarptı. Çarpmanın etkisiyle bisikletin kontrolünü kaybeden çocuk, 2 metrelik yükseklikten bina ile kaldırım arasındaki boşluğa düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralanan çocuğu itfaiye ekipleri düştüğü yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Çocuk daha sonra 112 ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

- İstanbul
Kaynak: DHA
Esenyurt, Güncel

Son Dakika Haberleri
18:03   Toppaş'ın FETÖ'den tutuklu damadı, epilepsi krizleri sonrası AYM'ye başvurdu
18:03   Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
18:01   Burdur'daki kazada ölen 3 kişi toprağa verildi
18:01   ZONGULDAK SIKIŞAN BİLEZİK VE YÜZÜĞE AFAD MÜDAHALESİ
18:01   ÇANAKKALE FRANSIZ ZIRHLI İSTİHBARAT GEMİSİ ÇANAKKALE BOĞAZI'NDAN GEÇTİ
18:01   ÇANAKKALE AK Partili Turan'dan, CHP'li Ülgür Gökhan'a ziyaret
18:01   AKSARAY SEVGİLİSİNİ 10 YERİNDEN BIÇAKLAYARAK AĞIR YARALADI