29.06.2019 16:37
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Bisikletiyle duvara çarpan 15 yaşındaki Senem, yaşamını yitirdi

Bisikletiyle duvara çarpan 15 yaşındaki Senem, yaşamını yitirdi

HATAY'da ekmek almaya giderken bisikletiyle duvara çarpan Senem Altunsoy (15), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

HATAY'da ekmek almaya giderken bisikletiyle duvara çarpan Senem Altunsoy (15), yaralı olarak kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Payas ilçesi Karbeyaz Mahallesi'nde oturan Senem Altunsoy, ekmek almak için bakkala giderken, kullandığı bisikletin freni arızalandı. Bisikletiyle bir evin duvarına çarpan Senem Altunsoy, ağır yaralandı. Çağırılan sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi 'ne kaldırılan Altunsoy, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.

Altunsoy'un cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

- Hatay

Kaynak: DHA
Payas , Hatay , Güncel

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