Haberler» Spor» Haber

Bisikletlerle 30 Ağustos Zafer Turu

Çanakkale Bisiklet Platformu, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Çanakkale'de "Zafer Turu" düzenleyecek.

26.08.2019 16:57 Bisikletlerle 30 Ağustos Zafer Turu
Çanakkale Bisiklet Platformu, 30 Ağustos Zafer Bayramı münasebetiyle Çanakkale'de "Zafer Turu" düzenleyecek.

Platform tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada, bütün Çanakkaleliler Zafer Turuna davet edilerek, "30 Ağustos zaferi, Türk tarihinin en önemli dönüm noktasıdır. Türkiye Cumhuriyeti'nin temeli burada sağlamlaştırıldı, ölümsüz yaşayışı burada taçlandırıldı. Şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anıyor, bu anlamlı günde forma ve bayraklarımız ile tüm vatandaşlarımızı Zafer Turumuza bekliyoruz' ifadelerine yer verildi.

Zafer Turu, 30 Ağustos Cuma günü Golf Aile Çay Bahçesinde saat 20.00'da başlayacak ve Truva atında sona erecek. - ÇANAKKALE

Zafer Haftası, Çanakkale, Spor

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika Spor Haberleri
18:43   Mehmet topal resmen başakşehir'de
18:40   Medipol Başakşehir, Mehmet Topal'ı transfer etti!
18:32   İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Fenerbahçe'den ayrılan milli futbolcu Mehmet Topal'ın kadroya...
18:24   Türksat Dünya Motokros Şampiyonası'na sponsor oldu
18:16   Hikmet Karaman: "Zamana ihtiyacımız var"
18:09   Bozdağan: "Briç, demans ve alzheimer hastalarına iyi geliyor"
17:58   PSG'de Mbappe 4, Cavani 3 hafta yok