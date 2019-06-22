22.06.2019 10:25
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Bisikletli çocuğa araç çarptı, olay güvenlik kamerasına yansıdı

Bisikletli çocuğa araç çarptı, olay güvenlik kamerasına yansıdı

Kahramanmaraş'ta bir binanın bahçesinden bisikletiyle yola çıkan çocuğa hafif ticari araç çarptı.

Kahramanmaraş 'ta bir binanın bahçesinden bisikletiyle yola çıkan çocuğa hafif ticari araç çarptı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kaza, Onikişubat İlçesi Tavşantepe Mahallesi'nde meydana geldi. Bir iş yeri güvenlik kamerasınca kayda geçen görüntülerde, çocukların apartman çevresinde bisiklet kullandığı sırada bahçeden yola çıktığı sırada yoldan geçen araç çocuğa çarptı. Çarpmanın etkisiyle yerde yuvarlanan çocuk hemen sonra ayağa kalktı. Kazayla ilgili ambulansın çağrılmadığı öğrenilirken, çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. - KAHRAMANMARAŞ
Kaynak: İHA
Kahramanmaraş , 3. Sayfa

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