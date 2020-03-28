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Bisikletli gönüllüler yaşlılar için pedal çeviriyor

İzmir'de yaklaşık 40 kişiden oluşan BisiDestek ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkması kısıtlananların ihtiyaçlarını bisikletleriyle karşılıyor.

28.03.2020 11:32 | Son Güncelleme: 28.03.2020 11:32
Bisikletli gönüllüler yaşlılar için pedal çeviriyor
İzmir 'de yaklaşık 40 kişiden oluşan BisiDestek ekibi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle sokağa çıkması kısıtlananların ihtiyaçlarını bisikletleriyle karşılıyor.
Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu, Bisikletliler Kooperatifi ve Bisikletli Ulaşım Derneği üyeleri, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü yaşlılar ile hasta ve engellilere hızlı hizmet vermek üzere BisiDestek adıyla bir gönüllüler ekibi ve çağrı merkezi oluşturdu. Çağrı merkezine yardım çağrısı ulaşmasının ardından o noktaya en yakın gönüllüye haber verilmesiyle çalışan sistem kısa sürede çok sayıda kişiye ulaştı. Yardıma ihtiyacı olanlara eldiven ve maske takarak ulaşan gönüllüler, siparişleri aldıktan sonra alışveriş yapıyor ve hijyen kurallarına dikkat ederek kapıya kadar getiriyor.
Hedef projeyi ulasal yapmak
Bisikletli Ulaşımı Geliştirme Platformu Üyesi ve BisiDestek gönüllüsü Mustafa Karukuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projenin ilk olarak Bergama'da bir üyeleri tarafından başlatıldığını ve İzmir geneline yayıldığını söyledi. Günlük hayatta bisikletle işe ve alışverişe gittiklerini ifade eden Karakuş, yardım ettikleri insanlardan çok olumlu dönüş aldıklarını aktardı. Daha fazla gönüllüye ihtiyaçları olduğunu ve bisikleti olan herkesin bu konuya destek vermesi gerektiğini ifade eden Karakuş, şunları kaydetti:
"Bize sosyal medya hesaplarımızdan ulaşabilirler. Bu proje sadece koronavirüs günlerinde değil daha sonrasında da devam edecek bir proje. Yaşlılarımızın her zaman yardıma ihtiyacı var. Biz bisikletli gönüllüler olarak yaşlılarımıza bu süreçten sonra da yardım etmek istiyoruz ve bunu daha ulusal bir proje haline getirmek istiyoruz. "
BisiDestek ekibinin kapısını çalıp yardım ettiği Şevket Eğribozoğlu da böyle bir uygulamadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
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Kaynak: AA

Etiketler: İzmir, Güncel

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