28.05.2019 15:14
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Bisikletli İngiliz ay yıldızlı tişörtüyle Türkiye'den geçiyor

Bisikletli İngiliz ay yıldızlı tişörtüyle Türkiye

İngiltere'den yaklaşık 4 ay önce bisikletiyle Singapur'a gitmek için yola çıkan Matthew Mears, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine geldi.

İngiltere'den yaklaşık 4 ay önce bisikletiyle Singapur'a gitmek için yola çıkan Matthew Mears, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine geldi.
İngiltere'nin Manchester şehrinde oturan 53 yaşındaki emekli Matthew Mears, 16 bin kilometre pedal çevirmeyi planladığı yolculuğunun Türkiye ayağını sürdürüyor.
Hanönü'ne ulaşan Mears, AA muhabirine yaptığı açıklamada, emekli olduktan sonra bisikletle Singapur'a gitme hayalini gerçekleştirmek üzere tek başına yola çıktığını söyledi.
Hollanda, Almanya, Çekya, Slovakya, Macaristan, Sırbistan, Romanya ve Bulgaristan gibi ülkeleri geçerek Türkiye'ye giriş yaptığını belirten Mears, Gürcistan, Azerbaycan, Özbekistan, Tacikistan, Kırgızistan, Kazakistan, Hindistan, Nepal, Myanmar, Tayland ve Malezya'nın ardından Singapur'a ulaşmak istediğini ifade etti.
Türkiye sınırları içinde ay yıldızlı tişörtünü giydiğini dile getiren Mears, "Hangi ülkeden geçiyorsam o ülkenin bayrağını taşıyan tişörtü giyiyorum." dedi.
Mears, Türk insanının çok misafirperver olduğunu da kaydetti.
Hanönü yakınlarında, hayvanlarını otlatan çobanla hatıra fotoğrafı çektiren Mears, ilçede bir süre mola verdikten sonra Sinop'a doğru yola çıktı. İngiltere, Hanönü, Singapur, Türkiye, Güncel
Kaynak: AA