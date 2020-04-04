Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bisikletli kapkaçcı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

ADANA'da, bisikletli kapkaçcı M.B.'nin, H.S.E.'nin yürüdüğü sırada konuştuğu cep telefonunu elinden kapıp, çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

04.04.2020 09:51 | Son Güncelleme: 04.04.2020 09:52
Bisikletli kapkaçcı güvenlik kamerasına böyle yansıdı

ADANA'da, bisikletli kapkaçcı M.B.'nin, H.S.E.'nin yürüdüğü sırada konuştuğu cep telefonunu elinden kapıp, çalması güvenlik kameralarına yansıdı.

Seyhan İlçesi Mücahitler Bulvarı üzerinde 2 Nisan günü yaşanan olayda, H.E.S.'nin yolda yürürken konuştuğu cep telefonunu arkasından gelen bisikletli alıp, kaçtı. 'Hırsız var' diyerek çevredekilerden yardım isteyen H.E.S., bir süre bisikletlinin peşinden koştu. Bu sırada bölgede bulunan polis ekipleri, M.B.'yi yakaladı. Gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen M.B., nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.M.B.'nin bisiketle gerçekleştirdiği kapkaç olayına ait güvenlik kamera görüntüleri ortaya çıktı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Seyhan, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Bisikletli kapkaçcı güvenlik kamerasına böyle yansıdı - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi Haberler
Fotoğraf, bu sabah vaka sayısında ikinci sırada olan ilimizde çekildi
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız Haberler
Koronavirüs salgınının en son ulaşacağı ülke hangisi olur? Belki de adını ilk kez duyacaksınız
Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı Haberler
Koronavirüse aldırış etmediler! Halk, HES projesine tepki için toplandı
İBB, toplu taşımaya maskesiz binmek isteyenlere ücretsiz maske dağıttı Haberler
İBB, toplu taşımaya maskesiz binmek isteyenlere ücretsiz maske dağıttı
Erdoğan’ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü Haberler
Erdoğan'ın açıklamasını duyan baba kız, pijamayla yollara düştü
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi Haberler
Türk profesör, aşıyı bulmak için kendini laboratuvara kilitledi
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı Haberler
Koronavirüsü yenen Bursalı vatandaş, hastalığın belirtilerini anlattı
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira Haberler
Geçimini 20 papaya ağacından karşılıyor! Kilosu 10 lira

Son Dakika Güncel Haberleri

11:22: Kahtalı Esnaftan 50 bin TL Destek - Haber 11:22: İZMİR 84 yaşındaki koronavirüs hastası taburcu oldu - Haber 11:22: ZONGULDAK KENTE ARAÇ GİRİŞ ÇIKIŞI YASAKLANDI - Haber 11:22: AHAS pilotları, her gün 5 ihtiyaç sahibi ailenin gönlüne dokunuyor - Haber 11:22: Afyonkarahisar'da hemzemin geçitteki kazada otomobil sürücüsü yaralandı - Haber 10:30: Koronavirüs vaka sayısında ikinci sırada olan İzmir'de çağrılara kimse aldırış etmiyor - Haber 09:38: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, toplu taşıma kullananlara ücretsiz maske dağıttı - Haber 09:36: Fahrettin Koca, Devlet Bahçeli'nin Bilim Kurulu üyeleriyle ilgili önerisini canlı yayında reddetti - Haberler 09:31: Mahallelerinde HES projesi istemeyen vatandaşlar, koronavirüsü hiçe sayıp protesto başlattı - Haber 09:16: Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 100 bini aştı - Haber 09:13: İstanbul'a giriş çıkış izni verilecek istisnalar! Vali Yerlikaya 6 madde sıraladı - Haber 03:11: Koronavirüs nedeniyle şehir giriş çıkışlarının kapatılacağını öğrenen baba kız, pijamayla yollara düştü - Haber