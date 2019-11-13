Haberler » 3. Sayfa » Bisikletli öğrenci çöp taksiye çarptı - Haber

Bisikletli öğrenci çöp taksiye çarptı

Muğla'nın Menteşe İlçesinde Menteşe Belediyesi'ne ait çöp taksiyi çarpan bisikletli Öğrenci kazayı şans eseri yara almadan atlattı.

13.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 13.11.2019 18:53Bisikletli öğrenci çöp taksiye çarptı

'nın İlçesinde Menteşe Belediyesi'ne ait çöp taksiyi çarpan bisikletli Öğrenci kazayı şans eseri yara almadan atlattı.


Olay Menteşe İlçesi Mahallesinde meydana geldi. Kent merkezindeki alt yapı ve yol çalışmaları nedeniyle trafik akşam saatlerinde durma noktasına geldi. Okul çıkışı bisikleti ile seyir halinde olan minik öğrenciye, yolun karşısına bisikleti ile geçmeye çalıştığı sırada Menteşe Belediyesi'ne ait çöp taksiye çarptı. Belediye personelinin yardımına koştuğu minik öğrenci kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından bölgeye polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Öğrenci, tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. - MUĞLA


Orhaniye, Menteşe, Muğla, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:50 Küçükçekmece'deki hastanedeki silahlı kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı
21:47 Korkutan yangın mahalleyi duman altında bıraktı
21:40 Kaldırımda bekleyen adamı bacağından böyle vurdu
21:32 Ne olduğunu anlayamadı! Kaldırımda bekleyen kişi silahla bacağından vuruldu
21:29 Sendika başkanını öldüren şahıs olay yerinde cinayet anını anlattı
21:32 Ne olduğunu anlayamadı! Kaldırımda bekleyen kişi silahla bacağından vuruldu
18:57 Sevgilisini taciz ettiğini öne sürdüğü kişiyi döner bıçağıyla ağır yaraladı
17:22 Cezaevi firarisi, etek giyip market soydu! O anlar böyle görüntülendi
17:11 Cesedi 5 gün sonra bulunan kadının katil zanlısı, altınları aldığını kabul etti, komşusunu öldürdüğünü reddetti
14:28 Meraklı vatandaşlar, cesedi görmek için demirlere tırmandılar
11:05 Son Dakika: Bakan Soylu: DEAŞ'ın önemli bir ismini Suriye'de yakaladık
20:16 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'ın baş başa görüşmesi başladı
12:55 Son dakika: Başsavcılığın itirazı üzerine gözaltına alınan Ahmet Altan tutuklandı
08:18 Son dakika: 4 HDP'li belediye başkanı daha görevden alındı
13.11.2019 22:02:49