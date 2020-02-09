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Bisikletliye çarpmamak için istinat duvarına çarptı

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

09.02.2020 21:34 | Son Güncelleme: 09.02.2020 22:28Bisikletliye çarpmamak için istinat duvarına çarptı
Afyonkarahisar'ın ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı.

Şirinevler Mahallesi Yunusemre Bulvarı'nda, Şükrü Ulusoy idaresindeki 34 JZ 4092 plakalı otomobil, kavşaktan çıkan bisikletli İrfan Gül'e çarpmamak için manevra yapınca yoldan çıkarak, yol kenarındaki otobüs durağına ve bir evin istinat duvarına çarptı.

Kazada, durakta araç bekleyen Dilek Erdoğan ve bisiklet sürücüsü İrfan Gül yaralandı.
Yaralılar, Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere Sandıklı Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Sandıklı, Afyon, Güncel

Kaynak: AA

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