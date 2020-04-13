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Bisiklette 6 Haziran'a kadar olan bütün yarışlar ertelendi

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6 Haziran'a kadar olan bütün yarışların korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

13.04.2020 11:03 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:03
Bisiklette 6 Haziran'a kadar olan bütün yarışlar ertelendi
Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6 Haziran'a kadar olan bütün yarışların korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

Dünyayı etkisi altına korona virüs salgını nedeniyle Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6 Haziran'a kadar faaliyet programında bulunan bütün yarışların korona virüs sebebiyle ertelendiğini duyurdu.

Federasyonun resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid 19) salgını nedeniyle 6 Haziran 2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm faaliyetlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni yarış takvimi ilerleyen dönemde duyurulacak" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Bisiklet Federasyonu, Spor
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