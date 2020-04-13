Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Bisiklette 6 Haziran'a kadar olan bütün yarışlar ertelendi

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6 Haziran'a kadar olan bütün yarışların korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.

13.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 13.04.2020 11:05
Bisiklette 6 Haziran'a kadar olan bütün yarışlar ertelendi
Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6 Haziran'a kadar olan bütün yarışların korona virüs salgını nedeniyle ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı.
Dünyayı etkisi altına korona virüs salgını nedeniyle Türkiye Bisiklet Federasyonu, 6 Haziran'a kadar faaliyet programında bulunan bütün yarışların korona virüs sebebiyle ertelendiğini duyurdu.
Federasyonun resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada, "Korona virüs (Covid 19) salgını nedeniyle 6 Haziran 2020 tarihine kadar yapılacak olan tüm faaliyetlerimiz ileri bir tarihe ertelenmiştir. Yeni yarış takvimi ilerleyen dönemde duyurulacak" ifadelerine yer verildi.
(İHA)

Kaynak: İHA

Etiketler: Türkiye Bisiklet Federasyonu, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Soylu’nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti Haberler
Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti
’Soylu’dan ilk açıklama’ haberini servis eden ajans, özür diledi Haberler
"Soylu'dan ilk açıklama" haberini servis eden ajans, özür diledi
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek Haberler
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı görüşülecek
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu’dan Erdoğan’a dikkat çeken sözler Haberler
İkili arasında geçen istifa diyaloğu ortaya çıktı: Soylu'dan Erdoğan'a dikkat çeken sözler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da ’Bitti’ denilen bölgede yeniden başladı Haberler
108 yeni vaka endişeye düşürdü! Koronavirüs, tam da "Bitti" denilen bölgede yeniden başladı
Onlarca kişi, kendilerine gelen ’mesaj’ üzerine yol kapatıp eylem yaptı Haberler
Onlarca kişi, kendilerine gelen 'mesaj' üzerine yol kapatıp eylem yaptı
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz’dan ayrıldı Haberler
İstifalar peş peşe geldi! Bir isim daha Söylemezsem Olmaz'dan ayrıldı
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı Haberler
Aşk yaşadıkları konuşulan Survivor yarışmacıları, ters köşe yaptı
Haberler ›› Güncel ››Bisiklette 6 Haziran'a kadar olan bütün yarışlar ertelendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

11:42: Ceylin'den sokağa çıkma yasağında babasına doğum günü sürprizi - Haber 11:42: YÖK'ten eczacılık ve diş hekimliği öğrencilerine staj kolaylığı - Haber 11:42: Başkentte sokağa çıkma yasağı sona erdi koronavirüs tedbirleri sürüyor - Haber 11:40: Sokağa çıkma yasağı bitti trafik başladı - Haber 11:39: Hisarcık'ta Kızılay ihtiyaç sahiplerine gıda kolisi dağıttı - Haber 11:28: Bilim Kurulu Üyesi Azap: Sokağa çıkma yasağı İstanbul için gerekliydi, Ankara için getirilmeyebilirdi - Haber 10:47: Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor! Sokağa çıkma yasağı ve askerlik terhisleri ele alınacak - Haber 10:20: Soylu'nun istifası konuşulurken ekrandan duyulan ses, televizyon tarihine geçti - Haberler