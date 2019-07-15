15.07.2019 11:16
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Bisiklette dostluk yarışı

Bisiklette dostluk yarışı

Salcano Türkiye-Sırbistan MTB (Dağ bisikleti) Dostluk Yarışı gerçekleştirildi.

Salcano Türkiye-Sırbistan MTB (Dağ bisikleti) Dostluk Yarışı gerçekleştirildi.
Türkiye Bisiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen organizasyonda milliler çeşitli kategorilerde dereceler elde etti.
Milli bisikletçi Abdülkadir Kelleci, elit erkeklerde üçüncü sırayı aldı.
Gençlerde Azize Bekar, kadınlarda birinciliği elde ederken, erkeklerde Samet Bulut birinci, Esat Ceylan üçüncü oldu.
Yıldız erkeklerde Furkan Akçam birinci, Davut Duman ikinci olarak podyum çıkarken, yıldız kızlarda ise Funda Taşkın yarışı ikinci sırada tamamladı.
Kaynak: AA
Salcano, Türkiye, Spor

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