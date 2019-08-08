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Bisikletten düşerek hayatını kaybeden minik Abdullah gözyaşlarıyla defnedildi

Bisikletten düşerek hayatını kaybeden minik Abdullah gözyaşlarıyla defnedildi Kullandığı bisikletten düşüp hayatını kaybettiANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Abdullah Batı (10), gözyaşları arasında...

08.08.2019 17:17
Bisikletten düşerek hayatını kaybeden minik Abdullah gözyaşlarıyla defnedildi
Bisikletten düşerek hayatını kaybeden minik Abdullah gözyaşlarıyla defnedildi
Kullandığı bisikletten düşüp hayatını kaybetti
ANTALYA - Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bisikletten düşerek ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Abdullah Batı (10), gözyaşları arasında toprağa verildi. Küçük Abdullah Batı, Uzunoluk camiinde kılınan öğle namazına müteakiben Uzunoluk mezarlığına defnedildi.
Korkuteli Yeni Mahalle'deki yazlıklarında ailesiyle birlikte tatil yapan Abdullah Batı, dün akşam saatlerinde kullandığı bisikletten düştü. Bisikletin gidonu karnına saplanan Abdullah Batı, Kaldırıldığı Antalya Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaşamını yitirdi.
10 Yaşındaki Abdullah Batı, Yeni mahalledeki evinden alınarak Uzunoluk camiinde kılınan Öğle namazına müteakiben Uzunoluk mezarlığına defin edildi Abdullah Batı'nın babası Konyaaltı Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Mehmet Batı, cenaze sonrası taziyeleri kabul etti.

Korkuteli, Antalya, Yerel

Kaynak: İHA

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