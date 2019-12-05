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Bisküvi paketlerine saklanan kokain ele geçirildi

İstanbul'dan Şanlıurfa'ya 800 bin lira değerindeki kokaini bisküvi paketleri içinde taşıyan şüpheli, şehirlerarası otobüs terminalinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

05.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 05.12.2019 12:18Bisküvi paketlerine saklanan kokain ele geçirildi
'dan 'ya 800 bin lira değerindeki kokaini bisküvi paketleri içinde taşıyan şüpheli, şehirlerarası otobüs terminalinde polis ekiplerince gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu kullanımı ve satışıyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda, şüpheli bir şahsın İstanbul'dan Şanlıurfa'ya satış amaçlı dağıtımı yapılmak üzere uyuşturucu madde getireceği bilgisi üzerine, otobüs Şanlıurfa sınırları içerisine girdiği andan itibaren polis ekiplerince ile takibe alındı. Şüpheli, Şanlıurfa Şehirlerarası Otobüs Terminali'ne gelmesi üzerine otobüsten indikten sonra polis tarafından gözaltına alındı. Şüpheli şahsın yapılan üst aramasında 2 paket halinde toplamda 50 gram kokain maddesi ve elinde bulunan poşet içerisinde ayrı ayrı 7 adet bisküvi paketi içerisine gizlenmiş toplamda bin gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılarak sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin terminalde polis tarafından gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. - ŞANLIURFA

Şanlıurfa, İstanbul, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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