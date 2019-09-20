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Bisküvi yerken rahatsızlanan İngiliz kadın hayatını kaybetti

Aydının Didim İlçesinde bisküvi yerken aniden rahatsızlanan 68 yaşındaki İngiliz uyruklu kadın hayatını kaybetti.

20.09.2019 12:49Bisküvi yerken rahatsızlanan İngiliz kadın hayatını kaybetti
Aydının Didim İlçesinde bisküvi yerken aniden rahatsızlanan 68 yaşındaki İngiliz uyruklu kadın hayatını kaybetti.

Olay; Altınkum Mahallesi'nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, balkonda bisküvi yiyen İngiliz uyruklu Linda Ann Piccet (68), bisküvinin boğazına takılmasından dolayı aniden rahatsızlandı.

Eşi Linda Ann Piccet'in fenalaştığını gören eşi D.A P (73) durumu hemen sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, İngiliz turistin hayatını kaybettiğini belirledi. Piccet'in cansız bedeni, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı. - AYDIN

Altınkum, Didim, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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