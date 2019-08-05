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Bismil 21 Spor satıldı

Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükselen Bismil 21 Spor, satıldı.

05.08.2019 13:53 Bismil 21 Spor satıldı
Bölgesel Amatör Ligi'ne (BAL) yükselen Bismil 21 Spor, satıldı.

Geçen sezon BAL'a yükselerek Bismil'in 7 yıllık BAL hasretine son veren Bismil 21 Spor, Diyarbekirspor, Tuzlaspor ve Mezopotamyaspor'u da bünyesinde bulunduran İlhanlı ailesine satıldı. Bismil 21 Spor yönetimi, maddi sorunlar ve kulübün borçlarından dolayı bu kararı almak zorunda kaldıklarını öne sürdü. Yönetimin açıklamasında destek için görüşme yaptıkları hiç bir kurumun ve iş çevrelerinin destek vermediğine dikkat çekildi. - DİYARBAKIR

Bismil, Spor

Kaynak: İHA

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