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Bismil Belediyesinden yaya dezenfeksiyon tüneli

Diyarbakır'ın Bismil Belediyesince ilçe merkezinde iki ayrı noktada koronavirüs tedbirleri kapsamında Yaya Dezenfeksiyon Tüneli kuruldu.

20.04.2020 23:56 | Son Güncelleme: 21.04.2020 00:02
Bismil Belediyesinden yaya dezenfeksiyon tüneli
Diyarbakır 'ın Bismil Belediyesince ilçe merkezinde iki ayrı noktada koronavirüs tedbirleri kapsamında Yaya Dezenfeksiyon Tüneli kuruldu.
Tedbirler kapsamında belediye ekipleri İstasyon Caddesi üzerine iki ayrı noktaya dezenfeksiyon tüneli yerleştirdi.
Bismil Belediye Başkan Vekili Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, ülke genelinde koronavirüs ile mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini söyledi.

Bu kapsamda ülke genelinde uygulanan kararların ilçede de aynı titizlikle sürdüğünü belirten Yüksel, şöyle dedi:
"Vatandaşlarımızın en az etkilenmesi için gereken tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda almış olduğumuz tedbirlere bir yenisini de bugün ekledik. İşi olan, mecburen dışarı çıkan vatandaşlarımız için dezenfeksiyon tüneli kuruldu. Amacımız hijyen sağlamaktır."
Yüksel, çalışmaların aynı hassasiyetle süreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kerem Süleyman Yüksel, Diyarbakır, Bismil, Güncel
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