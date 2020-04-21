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Bismil Belediyesinden yaya dezenfeksiyon tüneli

Bismil belediye binası ve ilçe merkezinden görüntüler Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulan Yaya Dezenfeksiyon Tünelinin görüntüleri Bismil belediye başkan vekili kaymakam Kerem Süleyman Yüksel'in konuşması Bismil Belediyesinden yaya dezenfeksiyon tüneli DİYARBAKIR - Diyarbakır'ın...

21.04.2020 02:18 | Son Güncelleme: 21.04.2020 02:20
Bismil belediye binası ve ilçe merkezinden görüntüler
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kurulan Yaya Dezenfeksiyon Tünelinin görüntüleri
Bismil belediye başkan vekili kaymakam Kerem Süleyman Yüksel'in konuşması
Bismil Belediyesinden yaya dezenfeksiyon tüneli
DİYARBAKIR - Diyarbakır 'ın Bismil Belediyesince ilçe merkezinde iki ayrı noktada koronavirüs tedbirleri kapsamında Yaya Dezenfeksiyon Tüneli kuruldu.
Tedbirler kapsamında belediye ekipleri İstasyon Caddesi üzerine iki ayrı noktaya dezenfeksiyon tüneli yerleştirdi.
Bismil Belediye Başkan Vekili Kaymakam Kerem Süleyman Yüksel, ülke genelinde koronavirüs ile mücadelenin etkin bir şekilde devam ettiğini söyledi.
Bu kapsamda ülke genelinde uygulanan kararların ilçede de aynı titizlikle sürdüğünü belirten Yüksel, şöyle dedi:
"Vatandaşlarımızın en az etkilenmesi için gereken tedbirleri alıyoruz. Bu kapsamda almış olduğumuz tedbirlere bir yenisini de bugün ekledik. İşi olan, mecburen dışarı çıkan vatandaşlarımız için dezenfeksiyon tüneli kuruldu. Amacımız hijyen sağlamaktır."
Yüksel, çalışmaların aynı hassasiyetle süreceğini kaydetti. Bismil Belediyesinden yaya dezenfeksiyon tüneli

Kaynak: AA

Etiketler: Kerem Süleyman Yüksel, Koronavirüs, Diyarbakır, Bismil, Güncel
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