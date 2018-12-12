Bismil Belediyesine "E-Belediye" Semineri

12 Aralık 2018 Çarşamba 13:00



12 Aralık 2018 Çarşamba 13:00

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, belediye personelleri ile birlikte İçişleri Bakanlığı Bilgi İşlem Daire Başkan yardımcıların da katıldığı 'e-Belediye Bilgi Sistemi" konulu seminere katıldı.Diyarbakır'da özel bir otelin konferans salonunda İçişleri Bakanlığı Bilgi işlem Daire Başkan Yardımcısı Kemal Atasoy tarafından verilen seminere, Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, birim müdürleri ve diğer personeller katıldı. İçişleri Bakanlığı Bilgi işlem Daire Başkan Yardımcısı Kemal Atasoy, belediyelerde e- belediye nedir, faydaları nelerdir, resmi yazışma kuralları, mevzuat uygulamaları, yerel yönetimlerde haberleşme kodları uygulamaları, elektronik imza, belge-bilgi güvenliği ve e-belediye konularında bilgiler verdi.Verilen bilgilerden dolayı Daire Başkan Yardımcısı Kemal Atasoy'a teşekkür eden Başkan Yüksel, "Kısa süre içerisinde Belediyemizde de e-belediye dönemi başlayacaktır. Islak imzalı evrak kullanılmayarak, zaman, kağıt ve bürokratik işlemler ortadan kalkacaktır. Bu hizmet kalitesini artırdığı gibi hizmette bütünlük ve verimliliği artırır" dedi. - DİYARBAKIR