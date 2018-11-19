Bismil Belediyesinin Faaliyetleri

19 Kasım 2018 Pazartesi 12:44



19 Kasım 2018 Pazartesi 12:44

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, "Kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek, vatandaşına yansıtan bir anlayış sergiliyoruz." dedi.Görevlendirme yapılan Bismil Belediyesi, vatandaşa kaliteli hizmet sunmak için büyük çaba gösteriyor.Yaklaşık 2 yılda uygulamaya geçirdiği projelerle dar gelirli aileleri sebze üretime yönlendirerek 600 kişiye istihdam sağlayan belediye, bin öğrenciye eğitim, 4 bin aileye de gıda yardımında bulundu.Başkan Vekili Yüksel, yaptığı açıklamada, belediye hizmetlerinin yarı sıra sosyal projelerle dezavantajlı vatandaşlara destek sunduklarını söyledi.Yüksel, şöyle dedi:"Yaptığımız uygulama kesinlikle bir yardım değil, birlikte hareket etme yaklaşımıdır. Kaynaklarımızı en iyi şekilde değerlendirerek vatandaşına yansıtan bir anlayış sergiliyoruz. Çalışmalarımızda dur durak demeden yola devam ediyoruz."