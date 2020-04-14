Bismil'de 100 aileye gıda yardımı

Bismil ilçesinde hayırsever kardeşler, ihtiyaç sahibi 100 aileye gıda yardımı yaptı.

Hayırsever Murat ve İbrahim Parlak kardeşler, yeni tip koronavirüsü salgını dolayısıyla ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine gıda malzemesi ulaştırdı.

Özelikle korona virüs nedeniyle işlerini kaybeden dar gelirli aileleri daha da önemsediklerini dile getiren İbrahim Parlak, "100 aileye daha gıda kolisi dağıttık. Bundan sonra da yardımlarımız devam edecek. İstanbul'da yaşamamız Bismil'den uzak olduğumuzun anlamına gelmez." dedi.