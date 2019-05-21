Bismil'de 200 Aileye Ramazan Yardımı

Bismil
ilçesinde 200 aileye ramazan ayı dolaysıyla gıda yardımı yapıldı.
Bismil'de iş insanları Murat ve İbrahim Parlak
kardeşler ramazan ayı dolaysıyla ihtiyaç sahibi 200 aileye gıda yardımı yaptı.
Ramazan ayında yardımları daha da önemsediklerini belirten İbrahim Parlak, "Daha önce yardımlarımıza devam edeceğinin sözünü vermiştik, çok şükür sözümüzü tuttuk. Bu sene yine hemşehrilerimize 200 ramazan kolisi dağıttık. Bundan sonra da yardımlarımız devam edecektir." dedi.
İbrahim Parlak
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Kaynak: AA