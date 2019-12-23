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Bismil'de 300 öğrenciye giysi yardımı

Bismil'de 300 öğrenciye giysi yardımı yapıldı.

23.12.2019 18:39 | Son Güncelleme: 23.12.2019 18:41
'de 300 öğrenciye giysi yardımı yapıldı.
Merkezi 'da bulunan Bismil Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mehmet Sebih Altun yaptığı açıklamada, dernek üyelerinin katkısıyla aldıkları bot, mont ve bereyi Bismil'deki 3 okuldaki 300 öğrenciye dağıttıklarını söyledi.
Bismil İlçe Milli Eğitim Müdürü Cafer Gülseven ise "Çocuklarımız bu yardımlardan dolayı çok mutlu oldu. Eğitim camiası olarak bu tür yardımların çoğalmasını istiyoruz. Dernek yönetimine destekleri için teşekkür ediyoruz." dedi.
Bismil'de 300 öğrenciye giysi yardımı

Diyarbakır, İstanbul, Bismil, Güncel

Kaynak: AA


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