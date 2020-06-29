Bismil'de AK Parti İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteylli saldırı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli atıldı.

29.06.2020 16:41 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:26
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde AK Parti İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteyli atıldı.
Ziraat Caddesi'ndeki AK Parti İlçe Başkanlığı önüne akşam saatlerinde pikapla gelen yüzleri maskeli 2 kişi, binaya molotofkokteyli attı.
Durumu fark eden çevredeki esnafın müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.
Güvenlik kamerası kayıtlarını incelen polis, çalışmalar sonucu 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
AK Parti Bismil İlçe Başkanı Mehmet Kızılkaya, saldırının amacının partililer üzerinde korku oluşturmak ve sindirmek olduğunu ifade ederek, "Bu tür saldırılar, milletle bağımızın önlenemez güçlenişi karşısında terörün çaresizliğinin de göstergesidir. Bu saldırı ve sivil siyasete yapılan her türlü şiddetin arkasındaki güçleri ve destekçilerini şiddetle kınıyorum." diye konuştu. Bismil’de AK Parti İlçe Başkanlığı binasına molotofkokteylli saldırı

Kaynak: AA

Etiketler: Diyarbakır, AK Parti, Bismil, Güncel, Haber
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