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Bismil'de engelli öğrenciye akülü sandalye hediye edildi

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, evinde ziyaret ettiği bedensel engelli Yusuf Bingöl'e karne hediyesi olarak akülü sandalye hediye etti.

18.01.2020 10:34 | Son Güncelleme: 18.01.2020 10:50Bismil'de engelli öğrenciye akülü sandalye hediye edildi
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, evinde ziyaret ettiği bedensel engelli Yusuf 'e karne hediyesi olarak akülü sandalye hediye etti.
Kaymakam Yüksel, Bismil Belediyesi ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce her yıl gerçekleştirilen "Karneni getir, kitabını götür" etkinliği kapsamında öğrencilere kitap hediye etti.
Öğrencilere yarıyıl tatilini hem dinlenerek hem de kitap okuyarak geçirmeleri tavsiyesinde bulunan Yüksel, "Eksikliklerinizi de gözden geçirerek ikinci döneme daha iyi başlamalısınız." dedi.
Kaymakam Yüksel, daha sonra evde eğitim gören Bismil Anadolu Lisesi öğrencisi Yusuf Bingöl'ü evinde ziyaret etti. Yüksel, beraberinde getirdiği akülü sandalyeyi aileye teslim etti.

Kerem Süleyman Yüksel, Bingöl, Bismil, Güncel

Kaynak: AA

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