Bismil'de Geri Dönüşüm Eğitimi

27 Kasım 2018 Salı 16:53



27 Kasım 2018 Salı 16:53

Bismil ilçesinde öğrenciler geri dönüşüm hakkında bilgilendirildi.Bismil Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü'nce okullarda düzenlenen programlarda öğrencilere geri dönüşüm hakkında bilgi verildi.Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğü görevlisi Ceyda Öztürk, bilinçsiz tüketimin doğaya büyük zarar verdiğini söyledi.Bu kapsamda okullarda eğitim verdiklerini dile getiren Öztürk, şunları kaydetti:"Hayatımız süresince kullandığımız ambalaj atıklarının hemen hemen hepsi geri dönüştürülebilir nitelikte. Bu atıkların dönüştürülmesi hem çevre sağlığı ve ekonomi açısından çok büyük önem taşıyor. Eğitim faaliyetlerimizle her atığın çöp olmadığını ve atıkların geri dönüşümüyle çevre kirliliğinin önlenebileceğini öğrencilerimize anlatıyoruz."