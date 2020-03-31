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Bismil'de kent dışından gelenler sağlık kontrolünden geçiriliyor

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, kent dışından gelen vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülerek kente girişleri sağlanıyor.

31.03.2020 13:43 | Son Güncelleme: 31.03.2020 13:43
Bismil'de kent dışından gelenler sağlık kontrolünden geçiriliyor
Diyarbakır 'ın Bismil ilçesinde, kent dışından gelen vatandaşların korona virüs tedbirleri kapsamında ateşleri ölçülerek kente girişleri sağlanıyor.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgını tedbirleri kapsamında il girişlerinde vatandaşların sağlık kontrolü yapılıyor. Köseli mevkinde bulunan Bismil Devlet Hastanesi yanındaki kontrol noktasında Bismil istikametinde giriş ve çıkışlarda korona virüs denetimi yapılıyor. Ekipler vatandaşların ateşlerini ölçerek kente giriş çıkışlarını sağlıyor.

Ekipler ayrıca sokağa çıkma yasağına uymayan 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları da uyararak evlerinde kalmalarını istedi.

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Kaynak: İHA

Etiketler: Çin Halk Cumhuriyeti, Diyarbakır, Bismil, Güncel
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