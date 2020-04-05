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Bismil'de korona virüs denetimi

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde, korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşlara para cezası uygulandı.

05.04.2020 15:05 | Son Güncelleme: 05.04.2020 15:05
Bismil'de korona virüs denetimi
Diyarbakır 'ın Bismil ilçesinde, korona virüs tedbirlerine uymayan vatandaşlara para cezası uygulandı.

Bismil'de bir düğün salonunda düğün yapıldığı tespit edildi. Korona virüs dolayısıyla açılması yasak olan düğün salonunun açılması nedeniyle işletme sahibine 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi. Bunun yanında vatandaşların gitmesi ve vakit geçirmesi yasak hale getirilen parklarda bulunan 7 şahsa ve yapılan ikaz ve anonslara uymayınca şahıslara toplamda 2 bin 744 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca açık olması yasak olan kıraathanede bulunan 2 şahsa da 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 32. maddesi gereği idari para cezası kesildi.

Bismil Kaymakamlığı koordinesinde salgın hastalığın yayılmaması ve yasaların birebir uygulanması yönünde yoğun çalışmaları devam ettiği kaydedildi. - DİYARBAKIR

Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Bismil, 3. Sayfa
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