07 Mart 2019, 09:45
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Bismil'de Regaip Kandili Programı

Bismil

Bismil'de Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bismil'de Regaip Kandili dolayısıyla program düzenlendi.

Bir düğün salonunda gerçekleştirilen programa Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aydın Ak ve Memur- Sen İlçe Başkanı Metin Çelebi de katıldı.

Yazar Ömer Döngeroğlu yaptığı konuşmada, "Harama helal diyenlere uyulmamalı ve Allah'a sığınarak, günahlardan uzak durulması gerekir." dedi.

Döngeroğlu, İslamiyet'in kadınlara büyük önem verdiğini belirtti.

Daha sonra ilahi okundu. Memur Sen, Regaib Kandili, Bismil, Güncel
Kaynak: AA