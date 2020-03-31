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Bismil'de sokaklar dezenfekte ediliyor

Diyarbakır'ın Bismil İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, korona virüs önlemleri kapsamında ana caddeleri, sokakları ve kaldırımları yıkayarak dezenfekte ediyor.

31.03.2020 09:43 | Son Güncelleme: 31.03.2020 09:43
Bismil'de sokaklar dezenfekte ediliyor
Diyarbakır 'ın Bismil İlçe Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü, korona virüs önlemleri kapsamında ana caddeleri, sokakları ve kaldırımları yıkayarak dezenfekte ediyor.

Bismil'de cadde ve sokakları periyodik olarak sabunlu sularla yıkayıp temizleyen Temizlik İşleri Müdürlüğü, korona virüs tehdidine karşı önlemlerini arttırdı. İlk etapta tüm kamu kurum ve kuruluşları, oyun parkları, okullar, ibadethaneler ve taziye evleri dezenfekte edildi. Vatandaşların toplu halde bulunduğu mekanların kapatılması üzerine, temizlik çalışmalarını açık alanlarda yoğunlaştıran ekipler sokak ve kaldırımları da dezenfektanlı sularla yıkadı.

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, korona virüs riskine karşı belediyenin tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi. Kaymakam Yüksel, "Rutin olarak yaptığımız temizlik çalışmalarımızı ek önlemlerle arttırdık. İlçemizin cadde ve sokaklarını periyodik olarak dezenfekte ediyoruz. Belediye olarak üzerimize düşen ne varsa, tüm gücümüzle yerine getiriyoruz. Vatandaşlarımızdan da bu süreçte evlerinde kalmalarını rica ediyoruz" dedi. - DİYARBAKIR
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Kaynak: İHA

Etiketler: Diyarbakır, Bismil, Güncel
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Haberler ›› Güncel ››Bismil'de sokaklar dezenfekte ediliyor - Haberler

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