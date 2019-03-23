Bismil'de Zincirleme Trafik Kazası: 5 Yaralı

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Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.Bismil-Batman kara yolunun 30. kilometresinde, sürücülerinin kimlikleri henüz belirlenemeyen 34 ZU 4998 plakalı minibüs ve 63 ZU 360 otomobil ile yabancı plakalı otomobil çarpıştı.Yaralanan 2'si çocuk 5 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı.Kaza sonrası 63 ZU 360 plakalı otomobilde yangın çıktı. Yangın, olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince söndürüldü.