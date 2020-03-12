BIST 100, yüzde 2,5 kayıpla başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,49 azalarak 98.448,16 puana geriledi.
12.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:08
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,49 azalarak 98.448,16 puana geriledi.
Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi
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