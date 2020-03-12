Menü
Haberler ›› Ekonomi ››BIST 100, yüzde 2,5 kayıpla başladı - Ekonomi

BIST 100, yüzde 2,5 kayıpla başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,49 azalarak 98.448,16 puana geriledi.

12.03.2020 10:08 | Son Güncelleme: 12.03.2020 10:08
BIST 100, yüzde 2,5 kayıpla başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 2,49 azalarak 98.448,16 puana geriledi.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Borsa İstanbul, Ekonomi

Paylaş

Manşet 

Haberler

Koronavirüsle dalga geçen Rudy Gobert'in hastalığa yakalanması, sosyal medyada tepki çekti Ekonomi
Koronavirüsle dalga geçen Rudy Gobert'in hastalığa yakalanması, sosyal medyada tepki çekti
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz Ekonomi
Son dakika: Bakan Koca'dan koronavirüsle ilgili yeni açıklama: Başarıyı tesis edecek özelliklere sahibiz
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı Ekonomi
Koronavirüsün Türkiye'ye gelmesiyle el dezenfektanlarının fiyatı yüzde 4 bin arttı
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı? Ekonomi
Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüsün çıktığı kentimiz neden karantinaya alınmadı?
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Ekonomi
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor Ekonomi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguluyor
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir Ekonomi
Alman profesör Drosten: Hava sıcaklığında artış, koronavirüsün yayılma hızını kesmeyebilir