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BIST yüzde 1.06 artıda, dolar 5.96 lirada

ABD ile İran gerginliğinin ardından, Irak'ın topraklarındaki yabancı askerleri azaltacağını açıklamasıyla tırmanan gerilimin etkisiyle haftanın ilk gününü yüzde 2.0 kayıpla kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gerginliğin bir ölçüde hafiflediği yeni günde kayıplarını geri alıyor.

07.01.2020 12:36 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:36 BIST yüzde 1.06 artıda, dolar 5.96 lirada

ABD ile İran gerginliğinin ardından, 'ın topraklarındaki yabancı askerleri azaltacağını açıklamasıyla tırmanan gerilimin etkisiyle haftanın ilk gününü yüzde 2.0 kayıpla kapatan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gerginliğin bir ölçüde hafiflediği yeni günde kayıplarını geri alıyor.

Güne yüzde 1.06 artışla 112 bin 594 puandan başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), en düşük 112 bin 540 puanı ve en yüksek 112 bin 971 puanı gördükten sonra gün ortası işlemlerde yüzde 1.09 artışla 112 bin 625 puanda.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.96 düşerek 12.32 ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi değişim göstermeyerek 11.77  düzeyinde.

Gün ortası işlemlerde:                                                                           

dolar en düşük 5.9510 lira ve en yüksek 5.9737 lirayı gördükten sonra, 5.96 - 5.97 lira aralığında,

euro en düşük 6.6609 lira ve en yüksek 6.6940 lirayı gördükten sonra, 6.67 – 6.68 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.8338 lira ve en yüksek 7.8825 lirayı gördükten sonra 7.86– 7.87 lira aralığında işlem görüyor.

Borsa İstanbul Pay Piyasasında Aralık'ta yabancı yatırımcılar 58 milyon 474 bin 261 dolarlık net alım gerçekleştirdi. Borsa İstanbul'un, "yabancı banka/aracı kurum veya şahıs nam ve hesabına gerçekleştirilen işlemler" verilerine göre, yabancıların alım işlemleri 9 milyar 167.7 milyon dolar oldu. Bu dönemde, yabancıların satım işlemleri 9 milyar 109,2 milyon dolar, yabancıların toplam işlem hacmi 18 milyar 276.9 milyon dolar  olarak gerçekleşti. Yabancıların alım işlemleri 2019 yılının tamamında 104.8 milyar dolar, satım işlemleri 105.4 milyar dolar ve net satım işlemi 600.8 milyon dolar oldu.



Amerika Birleşik Devletleri, Borsa İstanbul, Irak, Ekonomi

Kaynak: DHA

Ekonomi

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