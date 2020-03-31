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BIST yüzde 1.80 yükseldi, dolar 6.58 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 1.38 artışla 89 bin 278 puanda başladığı gün içinde, 88 bin 641 puan ve 90 bin 268 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 1.80 artışla 89 bin 643 puanda kapandı.

31.03.2020 18:13 | Son Güncelleme: 31.03.2020 18:13
BIST yüzde 1.80 yükseldi, dolar 6.58 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 1.38 artışla 89 bin 278 puanda başladığı gün içinde, 88 bin 641 puan ve 90 bin 268 puan arasında dalgalandıktan sonra yüzde 1.80 artışla 89 bin 643 puanda kapandı.

Haftanın ikinci işlem gününü, BIST Sanayi Endeksi yüzde 2.13, BIST Mali Endeksi yüzde 2.27, BIST Hizmetler Endeksi yüzde 1.94 artışla geride bıraktı.

Merkez Bankası Covid-19 salgınının etkilerini sınırlamak için aldığı önlemleri, İşsizlik Sigortası'nın artan nakit ihtiyacını da karşılamak üzere, tahvil alımlarını ve politika faizinin altında fonlamayı artıracak şekilde genişletti. Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada Covid-19 salgınının küresel çapta yarattığı belirsizliğin Türkiye ekonomisi üzerindeki olumsuz etkilerinin sınırlandırılması amacıyla aldığını açıkladı. Merkez Bankası'nın yine önlemleri arasında bankaların lira ve piyasa yapıcı likidite koşullarını rahatlatmayı amaçlayan, reel sektöre kredi akışının kesintisiz temini amacıyla genişletilen reeskont kredileri de yer aldı.

Gösterge 10 yıllık tahvilde bileşik getiri Cuma günü spot kapanışta ortalama yüzde 13.08 düzeyindeydi. Türkiye'nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi de Cuma günü 580 düzeyini aştıktan sonra bugün 490/510 puan düzeyinde bulunuyor.

Döviz piyasalarındaki işlemlerde;

dolar en düşük 6.5522 lira ve en yüksek 6.6015 lirayı gördükten sonra, 6.58 – 6.59 lira aralığında,

euro en düşük 7.1804 lira ve en yüksek 7.2693 lirayı gördükten sonra, 7.23 – 7.24 lira aralığında,

sterlin en düşük 8.0494 lira ve en yüksek 8.1894 lirayı gördükten sonra 8.18 – 8.19 lira aralığında hareket ediyor.

Birleşmiş Milletler (BM) raporuna göre, gelişmekte olan ülkeler Covid-19 salgınının neden olduğu ekonomik krizle mücadele edebilmek için 2.5 trilyon dolarlık destek paketine ihtiyaç duyacaklar.

Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı'nın (UNCTAD) yayımladığı rapora göre düşen emtia fiyatları ve para birimlerinde değer kaybı nedeniyle yüksek sermaye çıkışı ve ihracattan elde ettikleri gelirin azalması sonucunda gelişmekte olan ülke ekonomileri "muazzam bir darbe" yiyecekler.

UNCTAD Küreselleşme ve Kalkınma Stratejileri Direktörü Richard Kozul-Wright, UNCTAD'ın 1 trilyon dolarlık likidite sağlanması ve 1 trilyon dolarlık dolar borcu yardım paketi önlemlerine ihtiyaç duyulacağına dikkat çekti.

UNCTAD raporunda, sermaye kontrollerine ek olarak 500 milyon dolarlık acil sağlık hizmeti yardımına ihtiyaç duyulacağı uyarısı da yapıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler: Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Koronavirüs, Ekonomi
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Haberler ›› Ekonomi ››BIST yüzde 1.80 yükseldi, dolar 6.58 lirada - Ekonomi

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