BİST100 0.79 artışla başladı, dolar 5.86 lirada

Borsa İstanbul Endeksi (BİST100) geçen haftanın son gününü yüzde 0.57 artışla 118 bin 663 puanda kapandıktan sonra, yeni güne yüzde 0.79 artışla 119 bin 595 puanda, BIST Bankacılık Endeksi de yeni güne yüzde 1.22 artışla 173 bin 356 puanda başladı.

Tahvil bono piyasasında 10 yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi ve iki yıllık tahvilin ortalama bileşik getirisi değişmeyerek sırasıyla 11.47, 11.21 düzeyinde.

ABD ile İran arasındaki gerilimin tırmandırdığı dövizler, ABD ile Çin arasında bu hafta imzalanması beklenen ticaret anlaşması ve Ortadoğu'daki jeopolitik tansiyonun azalmasıyla, geçen haftanın son işlem gününde çekildikleri düzeylerde hareket ediyor. Piyasalarda bu hafta, ödemeler dengesi, sanayi üretimi verilerinin yanı sıra Perşembe günü açıklanacak Merkez Bankası faiz kararı izlenecek.

Erken işlemlerde;

dolar en düşük 5.8582 lira ve en yüksek 5.8797 lirayı gördükten sonra, 5.86 - 5.87 lira aralığında,

euro en düşük 6.5229 lira ve en yüksek 6.5432 lirayı gördükten sonra, 6.52 – 6.53 lira aralığında,

sterlin en düşük 7.6376 lira ve en yüksek 7.6722 lirayı gördükten sonra 7.64 – 7.65 lira aralığında hareket ediyor.

İş Yatırım'ın "Tamam mı, devam mı?" başlıklı yazısında şu değerlendirme yapıldı:

"2020 yılına iyi başladık. ABD - İran çatışması dolayısıyla kısa bir süre hava boşluğuna düşsek de gerginliğin kontrol altına alınması ile birlikte küresel piyasalar yükselişine devam ediyor.

"Beklentiden zayıf gelen ABD tarım dışı istihdam ve ücret artışı verisinin bu tabloyu bozmasını beklemiyoruz. Türkiye varlıkları dünyayı yenmeye devam ediyor.

"MSCI Türkiye aybaşından beri %6'ya yakın yükselişle gelişmekte olan piyasalara göre üç kat fazla getiri sağladı. Dünyadan pozitif ayrışmamızda bankaların 2020 hedeflerini yukarıda belirlemesi kadar, ABD yaptırım riskinin azalması da etkili oldu.

"Önümüzdeki hafta Türkiye piyasalarını ilgilendiren iki temel gelişme var: (i) ABD - Çin ticaret görüşmeleri; (ii) Türkiye Merkez Bankası'nın Para Politikası Kurulu toplantısı. ABD - Çin birinci faz ticaret anlaşmasının Çarşamba günü imzalanması bekleniyor.

"Temel risk iyi haber sonrası kar satışı gelmesi. Merkez Bankası'nın Perşembe günü politika faizini 50 baz puan daha düşürerek Haziran 2018'den bu yana faiz indirim döngüsünü 1.250 baz puana taşıyacağını öngörüyoruz.

"12 ay sonrasına yönelik enflasyon beklentisinin yüzde 10'dan yüzde 9.5'e gerilemesi ve döviz kurundaki oynaklığın azalması faiz indirimini destekliyor.

Lafı çok uzatmadan toparlayalım. Aralık başında yayınladığımız "yükseliş için yerlerinizi alınız" raporumuzda detaylı bir şekilde anlattığımız orta-vadeli olumlu görüşümüzü koruyoruz.

"Borsa İstanbul'un önündeki ilk ana direnç 119 bin 300 seviyesi. Üç günde 8,000 puanlık soluksuz yükseliş sonrasında kısa vadede 1,500-2,000 puanlık biz düzeltme görebiliriz."