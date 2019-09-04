Bist100 100 bin puanı aştı, dolar 5.66 lirada

Güne yüzde 0.84 artışla 99 bin 656 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 99 bin 289 puanı ve en yüksek 100 bin 241 puanı gördükten sonra, günü yüzde 1.27 artışla 100 bin 77 puanda tamamladı.

BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 1.09 artışla 141 bin 526 puanda başladıktan sonra, en düşük 141 bin 40 puanı ve 142 bin 907 puanı gördü ve günü yüzde 1.45 artışla 142 bin 31 puanda tamamladı.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.23 düşüşle yüzde 15.3 düzeyine ve iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.19 düşüşle yüzde 15.81 düzeyine geriledi.

Gün sonu işlemlerinde:

dolar en düşük 5.6503 lira ve en yüksek 5.7349 lirayı gördükten sonra, 5.66 - 5.67 lira aralığında,

euro en düşük 6.2109 lira ve en yüksek 6.2967 lirayı gördükten sonra, 6.24 – 6.25 lira aralığında,

sterlin en düşük 6.8728 lira ve en yüksek 6.9467 lirayı gördükten sonra 6.91 – 6.92 lira aralığında işlem görüyor.

Kaynak: DHA