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Bıst100 100 bin puanın altına indi, dolar 5.72 lirada

Güne yüzde 0.11 düşüşle 100 bin 165 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 98 bin 936 puanı ve en yüksek 100 bin 402 puanı gördü ve günü yüzde 1.29 kayıpla 98 bin 987 puanda tamamladı.

06.09.2019 18:12 Bıst100 100 bin puanın altına indi, dolar 5.72 lirada
Güne yüzde 0.11 düşüşle 100 bin 165 puanda başlayan Borsa İstanbul Endeksi (BİST100), gün içinde en düşük 98 bin 936 puanı ve en yüksek 100 bin 402 puanı gördü ve günü yüzde 1.29 kayıpla 98 bin 987 puanda tamamladı.
BİST Bankacılık Endeksi, güne yüzde 0.54  düşüşle 141 bin 263 puanda başladıktan sonra, en düşük 138 bin 515 puanı ve en yüksek 141 bin 522 puanı gördükten sonra günü yüzde 2.15 düşüşle 138 bin 978 puana geriledi.
Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 0.97 artışla yüzde 15.64 düzeyine yükselirken, iki yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 1.15 artışla yüzde 15.811 düzeyine geriledi.
Gün sonu  işlemlerinde:
dolar en düşük 5.6843 lira ve en yüksek 5.7285 lirayı gördükten sonra, 5.72 - 5.73 lira aralığında,
euro en düşük 6.2723 lira ve en yüksek 6.3268 lirayı gördükten sonra, 6.32 – 6.33 lira aralığında,
sterlin en düşük 7.0070 lira ve en yüksek 7.0534 lirayı gördükten sonra 7.04 – 7.05 lira aralığında işlem görüyor.



Borsa İstanbul, Ekonomi

Kaynak: DHA

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