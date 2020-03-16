BIST100 90 binin altında, dolar 6.37 lirayı aştı
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 3.49 düşüşle başladığı haftanın ilk işlem gününde, yüzde 6'dan çok düşüşle 90 bin puanın da altına inerken, ABD'deki faiz indirimine karşın dolar da 6.37 lirayı aştı.
16.03.2020 12:49 | Son Güncelleme: 16.03.2020 12:49
Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) yüzde 3.49 düşüşle başladığı haftanın ilk işlem gününde, yüzde 6'dan çok düşüşle 90 bin puanın da altına inerken, ABD'deki faiz indirimine karşın dolar da 6.37 lirayı aştı.
Gösterge 10 yıllık tahvilde spot kapanışta ortalama bileşik getiri Cuma günü yüzde 11.98 düzeyindeydi. Gösterge 2 yıllık tahvilde ise spot kapanışta ortalama bileşik getiri Cuma günü yüzde 11.25 oldu.Gün ortasına doğru;dolar en düşük 6.2780 lira ve en yüksek 6.3799 lirayı gördükten sonra, 6.37 – 6.38 lira aralığında,euro en düşük 6.9931 lira ve en yüksek 7.1637 lirayı gördükten sonra, 7.14 – 7.15 lira aralığında,sterlin en düşük 7.7530 lira ve en yüksek 7.8843 lirayı gördükten sonra 7.83 – 7.84 lira aralığında işlem görüyor.Avrupa Merkez Bankası (ECB), Covid-19 salgınının ekonomiye etkilerini telafi etmek için, dünyanın önde gelen merkez bankalarıyla birlikte hareket etmeyi kararlaştırdıklarını açıkladı.ECB açıklamasına göre, Covid-19 karşısındaki ortak harekete Kanada Merkez bankası, İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası, ABD Merkez Bankası, İsviçre Merkez Bankası katılıyor.ABD Merkez Bankası (Fed) faizi yüzde 0.0-0.25 aralığına indirdi ve en az 700 milyar dolar tahvil alımı yapacağını açıkladı.Fed, Covid-19 salgınının ekonomik etkilerine ilişkin endişelerin artmasıyla 3 Mart'ta politika faiz oranını 50 baz puan indirerek yüzde 1.0-1.25 aralığına çekmişti.Covid-19 salgının ekonomiye "güçlü" etki yaptığına dikkat çeken Fed Başkanı Jerome Powell, turizm ve ilgili sektörlerin tamamıyla durmasına yol açtığına dikkat çekti.Powell, bu hafta yapılması öngörülen para politikası toplantısını beklenmeden alınan olağanüstü kararların ardından düzenlenen basın toplantısında, "Ekonomik görünüm virüsün yayılmasına bağlı olarak her gün değişiyor. Gelişmeleri önceden bilmek olanaksız" dedi.
Kaynak: DHA
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Merkez Bankası, Borsa İstanbul, Ekonomi
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